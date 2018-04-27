معيتيق يلتقي الرئيس البوسني بكر بيغوفيتش في سراييفو

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، يوم أمس، مع رئيس مجلس الرئاسة بجمهورية البوسنة والهرسك، بكر بيغوفيتش، على هامش منتدى سراييفو ألفين وثمانية عشر.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية بطرابلس، فقد أكد الرئيس البوسني على عمق العلاقات بين البلدين، وأنه يتابع الملف الليبي بكل اهتمام، آملا أن تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

من جانبه عبر امعيتيق عن تطلع ليبيا للتعاون مع حكومة البوسنة والهرسك، وتفعيل كافة الاتفاقيات والمشاريع، لتعود الشركات البوسنية، وتستأنف العمل، وضرورة تسهيل تأشيرات الدخول لليبيين، لفتح مجال تبادل الخبرات في كافة المجالات.

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