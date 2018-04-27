المحمودي تتسلم جائزة أوسكار منظمة الأمم المتحدة للفنون

أعربت المنتجة الليبية كونية المحمودي، عن سعادتها بحصولها على جائزة أوسكار منظمة الأمم المتحدة للفنون (UNARTS) ومقرها هوليود، في حفل رفيع المستوى أقيم بالقاهرة يوم 7 أبريل الماضي، حضره عدد من السفراء العرب، ومنهم السفير الليبي.

وأوضحت المحمودي، أن الاحتفالية التي تعرف “باسم قديم وجديد”، نظمت تحت إشراف الدكتور نبيل رزق، المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وتشرف عليها لجنة حفظ التراث بالمنظمة.

وقال المحمودي”كان لي الشرف أن أتكرم مع هذه النخبة المميزة من المبدعين، والمنتجين، والفنانين، والشعراء، من جميع أنحاء الوطن العربي، مثل الشاعر هشام الجخ، والممثل حسن يوسف، والمخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة إلهام شاهين، ولبنى عبد العزيز من مصر، والمنتج محسن العلي من العراق، والفنانة شكران مرتجى من فلسطين، و نسرين طافش من سوريا، والعملاقة حياة الفهد من الكويت سفيرة المنظمة في الكويت، وسعيد الناصري من المغرب، وإياد نصار من الأردن، وغيرهم، ممثلة لوطني الحبيب ليبيا، بعدما قرر المنظمون لهذه الاحتفالية إعطائها بعدا عربيا، مستمدا من تراث ورموز وعمالقة الثقافة والفن من الرواد في مصر، التي ظلت وعلى مدى التاريخ الإنساني مصدر إشعاع فكري وثقافي وحضاري، وروح ملهمة لكل المثقفين العرب، بل حتى للمستشرقين من الغرب”.

وأضافت “كان من بين الذين رشحوا لهذه الجائزة ولم يحضروا الرحابنة من لبنان، والسيد وليد الإبراهيمي صاحب شبكة “تلفزيون” MBC، ومعين شريف من لبنان، وأحمد فتحي من اليمن، و سلاف فواخرجي من سوريا”

يشار إلى أن جائزة (UNARTS) “قديم وجديد” هي عبارة عن راية تسلم من عمالقة الزمن الجميل، عبر أحفادهم وأولادهم ، إلى المبدعين في قطاعات الفن والثقافة، كل في تخصصه ومجاله، في رسالة مغزاها تأكيد الأهمية للعمل من خلال الإبداع والثقافة على نشر القيم الإنسانية الراقية، والتسامح، وذلك بإعادة نشر تراث الزمن الجميل، والتواصل، وجعله مصدر إلهام للمبدعين الحاليين.

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