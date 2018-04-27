الدولية للهجرة تقدم مساعدات لمركز إيواء ظهر الجبل

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس الخميس، تقديمها مساعدات لـ622 مهاجر بمركز إيواء ظهر الجبل.

وقالت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، أن المهاجرين كان من بينهم 137 امرأة و41 طفلا، وتم تقديم مساعدات لهم تتمثل في ملابس، وأفرشة، ووسائد، ومستلزمات للنظافة، بالإضافة إلى الأدوية والمساعدات الطبية الأولية ضمن حملة لمكافحة الجرب قامت بها المنظمة الدولية للهجرة.

وأكدت المنظمة، أنها ستواصل سعيها لتوفير المساعدات والخدمات الطبية للمهاجرين، مجددة دعوتها لإيجاد بديل عن مراكز الإيواء.

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