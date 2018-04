«ثقافة الجفرة» ينظم ندوة بعنوان «الاستحقاق الانتخابي»

المتوسط:

نظم مكتب الثقافة الجفرة، مؤخرًا ندوة بعنوان: «الاستحقاق الانتخابي»، بقاعة الحرية في مدينة هون، شارك فيها بأوراق علمية، الدكتور حسين السني، واحمد العكشي، والدكتور محمد حفاظ، وعبد الله الشيخ .

حيث تناول المتحدثون في أوراقهم على الجوانب القانونية والاجتماعية والسياسية في الاستحقاق الانتخابي.

في ختام الندوة تم فتح باب المناقشة وطرح الأسئلة حول مختلف الجوانب في العملية الانتخابية شارك فيها عدد من الأساتذة والطلاب، ومختصين وعدد من وسائل الإعلام، وتمت الإجابة عن أسئلتهم من قبل المتحدثين.

