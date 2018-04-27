ندوة علمية بالجفرة حول الاستحقاق الانتخابي

قام مكتب الثقافة الجفرة، بتنظيم ندوة بعنوان “الاستحقاق الانتخابي”، لبحث الجوانب القانونية والاجتماعية والسياسية في الاستحقاق الانتخابي.

وشارك في الندوة التي أقيمت بـ”قاعة الحرية في مدينة هون” الدكتور حسين السني، والأستاذ احمد العكشي، والدكتور محمد حفاظ، والأستاذ عبد الله الشيخ، حيث تم خلال الندوة فتح باب المناقشة وطرح الأسئلة حول مختلف الجوانب في العملية الانتخابية شارك فيها عدد من الأساتذة والطلاب، ومختصين وعدد من وسائل الإعلام، وتمت الإجابة عن أسئلتهم من قبل المتحدثين.

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