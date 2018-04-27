صنع وبيكر يتفقان على تعزيز التعاون المشترك بالمجالات النفطية

العنوان-طرابلس

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقاءجمعه مع سفير بريطانيا لدى ليبيا فرنك بيكر الخميس ، قال :إن شركة BP البريطانية من الشركات الكبرى و إننا نتطلع لتشجيعها للعودة الى قطاع النفط الليبي و ان شركة بي بي لديها فرص التنقيب و التطوير في ليبيا.

كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعة النفطية ، وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا في مجال التدريب وتعدُ الساحة البريطانية من أفضل الساحات في هذا الجانب مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسة والسفارة من أجل تسهيل اجراءات التأشيرة للدخول إلى الأراضي البريطانية.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر رجال الأعمال الليبي البريطاني والمزمع عقده في مدينة ابردينخلال الأسبوع القادم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية