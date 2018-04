كاتب روسي يصف سياسة روسيا في ليبيا بــ” الماكرة”

المتوسط:

نشر موقع روسيا اليوم مقال بعنوان “مصالح روسيا في ليبيا محمية بسياسة ماكرة”، للكاتب الروسي غيورغي أساتريان، في “فزغلياد”.

ويتطرق المقال حول المصالح الاقتصادية الروسية في ليبيا وأساليب موسكو لحمايتها، حيث جاء في المقال ” إن لكل من موسكو والدول التي تتنافس معها مصالح اقتصادية هامة في ليبيا. فالموانئ هناك مربحة ومريحة للغاية، والنفط من السهل جدا استخراجه، لكن ما الذي سيحدث الآن، عندما يغامر الحليف الرئيس لروسيا في ليبيا-“المشير حفتر” -بالخروج من السياسة الكبيرة؟

وأكمل المقال،” أنه في فبراير 2017 وقّع رئيس “روس نفط”، إيغور سيشين، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (NOC)، مصطفى صنع الله، اتفاقا بشأن التعاون في التنقيب والاستخراج. وفي منتصف العام، بدأت الشركة الروسية بشحن النفط الليبي الرخيص لتعيد بيعه”.

ويضيف كاتب المقال “ترتبط حماية مصالحنا ارتباطًا تامًا وكليًا بتطبيع الوضع وظهور حكومة واحدة في البلادو ستكون حالة مثالية لو يتم تأميم موارد النفط والسيطرة عليها بإحكام من نافذة واحدة. إلا أن ليبيا لن تكون أبداً – كما لم تكن أبداً -دولة مركزية بشكل صارم”.

