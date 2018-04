«الدولية للهجرة» تقدم مساعدات لـ 622 مهاجرا بمركز إيواء ظهر الجبل

المتوسط:

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن تقديمها مساعدات لـ622 مهاجرا بمركز إيواء ظهر الجبل، من بينهم 137 امرأة و41 طفلا.

وقالت المنظمة، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، إن المساعدات التي قدمتها للمهاجرين، تمثلت في ملابس، وأفرشة، ووسائد، ومستلزمات للنظافة، بالإضافة إلى الأدوية والمساعدات الطبية الأولية ضمن حملة لمكافحة الجرب قامت بها المنظمة الدولية للهجرة.

وأكدت المنظمة، أنها ستواصل سعيها لتوفير المساعدات والخدمات الطبية للمهاجرين، مجددة دعوتها لإيجاد بديل عن مراكز الإيواء.

