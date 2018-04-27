سيالة وألفانو يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، مع وزير الخارجية الإيطالية “أنجيلو ألفانو” تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتطرق الوزيران، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، في الاجتماع الذي عقداه، الخميس، على هامش أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب بالعاصمة باريس إلى اللقاء الذي جمع رئيسي المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ومجلس النواب، عقيلة صالح.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب التقيا، الأسبوع المنصرم، في المملكة المغربية في أول إجتماع يعقد بعد بينهما بعد إنتخاب، خالد المشري، رئيساً للمجلس الأعلى للدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية