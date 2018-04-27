البرنامج الأممي الإنمائي يستعرض برامجه لإشراك الفتيات في مجال تكنولوجيا الملعومات

استعرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، برامجه المقدمة في بنغازي والمدن الأخرى لإشراك الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبين البرنامج في منشور على صفحته الرسمية في اليوم العالمي للفتيات في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، أنه بدعم من عدد كبير من الشركاء الدوليين، بينهم الاتحاد الأوروبي، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تزويد عدد كبير من النساء بمهارات استخدام التكنولوجيا، وذلك من أجل مساعدتهن على إنشاء شركاتهن الخاصة، وتسهيل اندماجهن في أسواق العمل المحلية والدولية.

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