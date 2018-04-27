المؤتمر العام والجامع يعقد ملتقى للنساء الليبيات بطرابلس

يعقد المؤتمر الليبي العام والجامع (الليبي الليبي), غدا السبت 28 أفريل الجاري, بالعاصمة طرابلس أشغال الملتقى النسائي لتمكين ومشاركة المرأة في المصالحة الوطنية الشاملة وإحلال السلام في ليبيا.

وبحسب ما أفادت به مصادر خاصة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي العام والجامع ل “بوابة إفريقيا الإخبارية”, اليوم الجمعة, فإن الملتقى يهدف إلى تعزيز مفاهيم الحوار البنّاء حو ل عدد من القضايا الجوهرية التي تهمّ المجتمع الليبي.

وفي الإطار ذاته, أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي العام والجامع محمد عبد السلام العباني, في اتصال مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”, أن الملتقى النسائي الذي من المنتظر أن ينعقد غدا السبت بطرابلس هو عبارة عن صرخة موجّهة من نساء ليبيا ضدّ الإضطهاد الذي يتعرّضن له خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح العباني أن نساء ليبيا سيطلقن غدا السبت صرخة وطنية ضدّ الإضطهاد الذي يتعرّضن له, ومن أجل إحلال السلام و إنهاء الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد.

كما سيطرح الملتقى رؤى وتصوّرات نساء ليبيا لآليات إنهاء الأزمة وسبل تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة ولمّ الشمل بين كافة أفراد الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية