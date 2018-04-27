المبعوث الأمريكي السايق في ليبيا يقول إن مستقبل ليبيا أكبر من أي قائد لها

قال المبعوث الأمريكي السابق الخاص إلى ليبيا جوناثان واينر إن مستقبل ليبيا أكبر من أي قائد لها، مشيرا إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها قائد عملية الكرامة خليفة حفتر.

وأوضح واينر في مقال نشره معهد الشرق واشنطن أنه خلال لقاءاته بحفتر في الأردن والإمارات اتضح أنه لم يكن قادرا على جمع ليبيا في ظل حكمه الشخصي، مشيرا إلى أن حفتر يرى أن السبيل الوحيد لإرساء الاستقرار هو القهر بالقوة، وتعيين حكام عسكريين في مدن البلد، وفق تعبيره.

وذكر واينر أن حفتر أخبره “أخبرني حفتر أنه سيقوم بعدها بحل الحكومة والأجسام التشريعية، وتعيين حكام عسكريين في المدن، ومدنيين لتولي مسؤولية التعليم والخدمات الصحية، وعندما تصبح الدولة مستعدة للديمقراطية، بعدها سيكون سعيدًا بعودتهم إلى الثكنات” وفق قول واينر

وبيّن واينر أن خارطة الطريق الأممية هي الفرصة الوحيدة أمام الليبيين لتنفيذ الاتفاق السياسي والخروج من الأزمة، معتبرا أن امحادثات رئيسي مجلس النواب ولأعلى للدولة هي فرصة متجددة أمام ليبيا للمُضي قدمًا من أجل تحقيق نظام حوكمة مستدامة.

وأشار واينر أن التوصل إلى تسوية سياسية لا يتم إلا عبر التفاوض، وفي إطار خارطة الطريق التي وضعها المبعوث الأممي غسان سلامة، معتبرا إيّاها هي الفرصة الوحيدة أمام الليبيين لتنفيذ الاتفاق السياسي على المدى القصير، ووضع دستور وإجراء انتخابات وطنية ومحلية.

وقال واينر إن الأزمة في ليبيا ليست قضية عودة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى وضعه الصحي الطبيعي بعد الأزمة التي ألمت به، مؤكدًا أنه بغض النظر عن حفتر، فإن على ليبيا إيجاد سبيل لبناء حكومة شاملة، حيث تقع القوات الأمنية تحت قيادة سلطة مدنية وزعماء منتخبين.

وتابع المبعوث الأمريكي، أنه خلال 42 عامًا هي فترة حكم معمر القذافي، بالحريات السياسية، وليس من قبيل الصدفة أن الدولة لا تزال منقسمة، وأن حفتر لم يستطع توحيد الدولة تحت حكمه.

وبحسب واينر ، فإن قيادة عملية الكرامة بدأت في التفكك، ورغم توحدها أمام العدو المشترك، إلا أن تلك القوات منقسمة، بينما تشعر قيادات أخرى بالغضب تحت قيادة حفتر.

واختتم المبعوث الأميريكي واينر “آمل أن يكون ماحدث لحفتر مجرد تذكير للوسطاء والسياسيين في ليبيا أن الوقت لا ينتظر أحدًا، فما بالك بدولة وأمة”

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