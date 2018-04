انطلاق الدورة الثالثة لمعرض المأثورات والصناعات التقليدية ببلدية البوانيس

المتسوط

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة على التوالي لمعرض المأثورات والصناعات التقليدية في دورته الثالثة والذي تنظمه جمعية العلا للأعمال الخيرية بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس.

جاء ذلك حسبما صرح الحساب الرسمي لمكتب الإعلام لبلدية وادي البوانيس، على فيس بوك، تحت شعار «من أجل تراث المنطقة والتعريف بثقافة أهلها»، واحتوى المعرض على العديد من الأنواع والأصناف للمشغولات اليدوية والملبوسات الشعبية التي تصنع محليا والصناعات الخزفية الخزفية والمأكولات الشعبية كالهريسة والعصيدة وغيرها من المأكولات التي تشتهر بها منطقة سمنو والعسل وزيت الزيتون وأنواع عدة من العطور.

وأوضح مكتب إعلام البلدية، أن المعرض يهدف إلى التعريف بتراث المنطقة، المساهمة في تحسين دخل الأسرة المنتجة وتشجيعها، العمل على أن يكون مستقبلا على مستوى فزان.

وشارك في المعرض قرابة الثلاثون عارض من مناطق البوانيس وسبها والشاطئ وغات واوباري ومرزق وتستمر فعاليات المعرض ثلاثة أيام.

