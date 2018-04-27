داخلية الوفاق: معالجة الهجرة غير الشرعية تبدأ بتأمين الحدود الجنوبية ومكافحة عصابات التهريب

قال وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، إن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تبدأ بتأمين الحدود الجنوبية ومكافحة عصابات التهريب.

جاء ذلك خلال لقاء الشيباني، السفيرة بيثينا موشايدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وعثمان بلبيسي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم إن الشيباني ناقش مع السفيرة الأوروبية التعاون المشترك في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الشيباني أن وزارة الداخلية تعمل على إغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين غير القانونية، وحصر مراكز الإيواء إلى عدد محدود ممكن السيطرة عليه.

واستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السيد محمد الشيباني أمس الخميس رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا بيثينا موشايدت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدي ليبيا عثمان بلبيسي.

وكان وزير الداخلية المفوض، العميد عبدالسلام عاشور، الذي ترأس وفد ليبيا في المؤتمر الدولي لمسؤولي رفيعي المستوى المعنيين بالقضايا الأمنية، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية أكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا لتتجاوز ما تمر به من ظروف، مشيرًا إلى أن ليبيا تدعو إلى السلام ومحاربة الإرهاب أينما كان

وشاركت ليبيا في المؤتمر الدولي لمسؤولي رفيعي المستوى المعنيين بالقضايا الأمنية، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية، وبحث المؤتمر في نسخته التاسعة، الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والحد من بؤر انتشار تنظيم الدولة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

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