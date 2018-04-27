المجبري يرحب بعودة حفتر إلى ليبيا، ويهنئ الليبيين بسلامته

رحّب نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، بعودة قائد عملية الكرامة خليفة حفتر إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه تابع بسرور مراسم استقبال خليفة حفتر أثناء وصوله إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي.

وقال المجبري في بيان له أرسله المكتب الإعلامي للمجبري لموقع ليبيا الخبر إن أيادي الشر لم تتوقف طيلة الفترة الماضية عن حملات بث الإشاعات حول صحة خليفة حفتر والفرقة والفتن بين صفوف المؤسسة العسكرية، موضحا أن هذه الحملات أثبتت صلابة وصمود وعمق المؤسسة العسكرية في عملية الكرامة، وماسمّاه بالتراصف الشعبي حول هذه المؤسسة، بحسب بيان المجبري.

وقدّم المجبري التهاني إلى المؤسسة العسكرية وأهالي بنغازي على وحدة الصف وتماسكهم في وجه الحملات المغرضة، بحسب وصفه.

ووصل مساء أمس الخميس، قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى مطار بنينا الدولي قادمًا من العاصمة المصرية القاهرة، بعد رحلة علاجية استمرت لأسبوعين في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي أول كلمة له بعد اختفاءه عن المشهد العام لأكثر من أسبوعين، سخر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، من العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في ليبيا.

وقال حفتر عقب وصوله إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي شرق ليبيا، إن الانتخابات تمثيل، وإن الضمان الحقيقي هو الجيش الحريص على أن يعيش الشعب الليبي حياة سعيدة.

وطمأن اللواء المتقاعد، مستقبليه على صحته، مؤكدا أنها جيدة، وأن كل ما أشاعته وسائل الإعلام عن مرضه عار عن الصحة، مضيفا أنه كان يجب أن يتحدث وهو واقف، إلا أنه وجد كرسيا معدا مسبقا.

وصرح حفتر بأنه ليس معنيا بالرد على كل من روج إشاعات في حقه، وأن حضوره إلى بنغازي وسط استقبال شعبي ورسمي من قيادات وأركانات جيشه لهو الرد الأمثل.

الجدير بالذّكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر اختفى عن المشهد الليبي منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، بسبب تلقيه العلاج في العاصمة الفرنسية باريس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر