وفد الجامعات الليبية يختتم زيارته لجامعة بنغازي بجولة في المناطق التي دمرتها الحرب

اختتم وفد الجامعات الليبية الخميس زيارته إلى جامعة بنغازي والتي استغرقت يومين بزيارة لقصر المنارة الذي يعتبر المقر التاريخي الأول للجامعة.

وتجول الوفد وسط منطقة البلاد وصُدِم من مشاهد الدمار التي تعرضت لها المباني بالمنطقة جراء المواجهات التي تسببت فيها عملية الكرامة، وغادر الوفد مدينة بنغازي بعد زيارة حققت نتائج إيجابية بحسب تصريحات مسؤولي الجامعة.

وقال رئيس اللجنة الإدارية لإعمار جامعة بنغازي فاخر بوفرنة إن زيارة الوفد كانت موفقة، وتضمنت حوارات وكلمات مثمرة..وزيارات لعديد من الأماكن، مشيرا إلى أن الأستاذ فرج نجم قدم شرحا وافيا للأحداث التاريخية والمعاصرة التي حدثت في الأماكن التي مرت بها الحافلة التي تقل الوفد.

وأضاف بوفرنة أن الوفد تجول في الجامعة وشاهد الدمار والخراب الذي حلّ بمرافق الجامعة، مبينا أن بعض الكلمات المرحبة والمؤيدة لإعمار الجامعة والداعية لخلق روح جديدة للتوافق بين الليبيين ألقيت خلال حفل للعشاء بفندق النوران في المساء.

وأوضح بوفرنة أن الوفد زار قصر المنار واستمع إلى شروحات من فرج نجم حول تأسيس الجامعة واستقلال ليبيا ولقاء عمر المختار بغرسياني والتي دارت في هذا القصر.

وأجرى وفد الجامعات الليبية جولة في منطقة البلاد وسوق الحوت ومبنى المحكمة والمنارة وضريح عمر المختار وحوش الكيخيا ومبنى المجلس التشريعي البرقاوي ومبنى المصرف المركزي ومقر الحكومة الليبية إبان عهد الملك.

وضم هذا الوفد رؤساء جامعات من : طرابلس والزيتونة وسبها والجفارة وصبراتة ونالوت والجفرة والمرقب وفزان وطبرق والزنتان والزاوية وغريان وسرت ومحمد بن علي السنوسي والأكاديمية الليبية والجامعة المفتوحة إضافة إلى رئيس النقابة العامة لموظفي الجامعات الليبية.

الجدير بالذكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أطلق عملية الكرامة في صيف عام 2014 وأدت المواجهات المسلحة التي أطلقها حفتر ضد مجلس شورى ثوار مدينة بنغازي إلى دمار كبير في مناطق واسعة في مدينة بنغازي

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