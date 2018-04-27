غسان سلامة يطلع فيديريكا موغيريني على آخر المستجدات الخاصة بليبيا

أطلع المبعوث الأممي غسان سلامة الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بآخر المستجدات والحالة السياسية الراهنة في ليبيا، حيث ناقشا تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة المكونة من أربع نقاط حول المحادثات السياسية والمؤتمر الوطني والدستور والانتخابات والتي طرحها الممثل الخاص في سبتمبر الماضي.

وخلال اجتماع غسان سلامة بموغريني الخميس في بروكسل أعربت الممثلة السامية عن شكرها وأكدت مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لعمل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ الخطة الأممية وفي جهوده الرامية إلى مساعدة الليبيين على تحقيق الوحدة والمصالحة في بلدهم.

وشدد الجانبان على التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا وشعبها، بما في ذلك القضايا الإنسانية والتحضير للمؤتمر الوطني والانتخابات، بحسب ما نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللقاء ناقش التطورات السياسية في ليبيا وإن غسان سلامة عبر عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي لأنشطةالأمم المتحدة في المساعدة الانسانية والعملية الانتخابية في ليبيا.

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