«سيالة» يبحث مع نظيره القطري العلاقة الثنائية بينهما

التقي محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، على هامش أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، أن هذا اللقاء جاء على هامش المؤتمر الذي استضافته العاصمة باريس أمس الخميس بحضور 500 خبير و 80 وزيرا بمشاركة من 72 دولة بالعالم.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات والقضايا المشتركة.

