بلدية سرت تحتفل بذكرى معركة القرضابية ‪

تنظم بلدية سرت، مهرجان القرضابية للفروسية الشعبية بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المائة لمعركة القرضابية الشهيرة، التي توافق يوم غدا السبت. وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت الإعلامي محمد الاميل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن مهرجان القرضابية للفروسية بسرت الذي ينطلق مساء اليوم بمنطقة النبيلية قرب كوبرى الغربيات بضاحية سرت يشارك فيه أكثر من مائة فارس على صهوات جيادههم الأصيلة من بلديات سرت واهرواة وابوقرين وبمختلف أندية الفروسية بسرت، إحياء لتاريخ الأجداد وتعزيزا للحمة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي في ذكرى معركة القرضابية، مؤكدا أن معركة القرضابية وإقامة المهرجان الشعبي الذى يسبق الاحتفال بذاكرها يوم السبت المقبل يجسد وحدة أبناء الوطن، اجتمع فيه شمل الليبيين في ملحمة تاريخية على ارض سرت ضد قوات الاستعمار الايطالي.

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