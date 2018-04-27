مسؤولة أممية تطالب أهالي تاورغاء بالتمسك بحق العودة

طالبت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، آية السيف، أهالي تاورغاء، بالتمسك بأرضهم وحقهم في العودة إلى مدينتهم. وقالت السيف، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن مدينة تاورغاء وبيوتها وساحاتها ومدارسها تصرخ وتنادي مطالبةً بعودة أبنائها الذين ولدوا في أحضانها وترعرعوا في ربوعها، وعلينا جمعيا السعي والمطالبة والعمل بكل ما أوتينا من موارد وقدرات من أجل إعادة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وإلى حضن وطنهم، فالغربة القسرية في الوطن لهي أشد ظلماً من غربة المهجر”.

وأضافت السيف” نعلم أن الحلول السياسية والسلمية هي جل ما نطمح إليه كمنظمة إغاثة تعنى بالشؤون الإنسانية، لكننا لا ننسى أن تلك الحلول تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، وإن كان الجهد والهمم والنوايا الحسنة حاضرين أبداً معناً إلا أن الوقت هنا كنز ينساب من أيام أطفال تاورغاء الأبرياء آخذاً معه براءتهم، و آمالهم، وعلمهم و مستقبلهم”.

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