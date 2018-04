وزير «صحة الوفاق» يزور المرافق الصحية ببلدية الزاوية الغرب

المتوسط

قام وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عمر بشير الطاهر، والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لعدد من المرافق الصحية ببلدية الزاوية الغرب، قام بزيارة ميدانية للمركز الصحي بالحرشة ومستشفى المطرد القروي واختتم الزيارة بتفقد العيادة المجمعة بأبو عيسى.

وكان في استقبال وزير الصحة، عميد وأعضاء المجلس البلدي الزاوية الغرب وبحضور الحكماء والأعيان ببلدية الزاوية الغرب وعميد بلدية الزاوية الجنوب وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب ببلدية الزاوية الغرب وتأتي هذه الزيارة للوقوف على المشاكل والعراقيل والصعوبات والعوائق التي تعيق سير هذه المرافق الصحية وخصوصا نقص الإمداد الطبي.

كما تم مناقشة استكمال مستشفى المطرد القروي وأكد على ضرورة العمل لاستكمال مستشفى المطرد القروي وخصوصًا أنه بنسبة إنجاز وصلت إلى 93 % والأجهزة الطبية موجودة بالمخازن ووعد بأن سيكون داعما لهذا المستشفى وفي الختام قام المجلس البلدي الزاوية الغرب بتكريم سيادة الوزير والإدارات المرافقة له.

