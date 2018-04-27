النعاس يدعو للإنصات إلى صوت الشعب

دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، جميع أطراف العملية السياسية في ليبيا، بالإنصات إلى صوت الشعب من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع. وقال النعاس، في رسالة خص “بوابة أفريقيا الإخبارية” بنسخة منها، “هناك مجموعة كبيرة من أكاديميين وعلماء وفقهاء قانونيين ودستوريين ومحلّلين سياسيين وناشطين، من مختلف الأفكار والتوجهات والآراء، كلّ منهم يحشّد من أجل ليلاه وغايته، وكل لياليهم وغاياتهم مخالفة لبعضها البعض، ولكنهم جميعاً اتفقوا كعصبة واحدة على الوقوف في وجه الحقّ البيّن الظاهر، وفي محاولة يائسة وأخيرة منهم لدحضه بما يصدحون به من أباطيل وذرائع هم أنفسهم غير مصدّقين لها، وفيما بينهم هم عليها مختلفون”.

مضيفا أقول لهم”اتقوا الله في المهجّرين والمشرّدين والنازحين، اتقوا الله في شعب حباه الله بنعمه وهو يعاني الفاقة والخوف والمرض، ارفعوا أيديكم، ولا تقفوا في وجه إرادة الشعب، لأن إرادة الشعب لا تقهر، لا تنصّبوا أنفسكم أوصياء على الآخرين، واقفلوا أفواهكم واصمتوا، وانصتوا لما يقوله الشعب من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع، اتركوا الناس ليقولوا كلمتهم، ويقرّروا مصيرهم، الشعب هو الذي يقرّر مصيره بنفسه، احتفظوا بوصايتكم لأنفسكم، لا وصاية على الشعب من أي جهة محلية أو خارجية، ولا مصادرة لحق الشعب في الاستفتاء على مشروع دستوره الذي أقرّته هيئة تأسيسية منتخبة من هذا الشعب”.

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