كيف استقبلت الصحف العالمية عودة حفتر ؟

جرجس فكري:

أثار خبر عودة القائد العام للقوات المسلحة الليبية الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى ليبيا اهتمام واسعا في الصحف العالمية والعربية.

وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن حفتر يعد الوسيط الرئيسي للسلطة في المنطقة الشرقية التي يوجد بها الكثير من البنية التحتية النفطية، وأن حفتر استطاع من خلال الجيش الوطني الليبي انتزاع السيطرة على الشرق من الحركات المسلحة، كما ساعد في استئناف صادرات النفط الخام بعد الاضطرابات التي أضرت بإيرادات ليبيا.

وأكد موقع “يورو نيوز”، ” إن عودة حفتر إلى ليبيا بـ “المهمة” من أجل تجنب حدوث فراغ خطير للسلطة في البلاد.

وتوقع الموقع، ” إن حفتر سيواصل عملية الكرامة لدحر التنظيمات الإرهابية في بنغازي وفى جميع أنحاء برقة”.

أما صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فنشرت مقال بعنوان “رجل ليبيا القوى يعود للبلاد” بعد عدة إشاعات عن حالته الصحية.

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، ” عاد الجنرال الليبي إلى بنغازي، وهو مرشح محتمل للانتخابات المقرر إجراؤها في الأشهر المقبلة”.

ونشر موقع البي بي سي مقال بعنوان “عودة حفتر إلى ليبيا تنهي الشائعات بشأن موته”، أما سكاي نيوز فنشرت تقرير بعنوان ” حفتر في بنغازي.. عودة تخرس الشائعات”.

واهتمت الصحف المصرية بنشر تقارير عن عودة ” حفتر” وتحليل تأثير هذه العودة على مستقبل ليبيا، حيث نشرت صحيفة الشروق المصرية تصريحات للخبير الإيطالي المتخصص في الشأن الليبي لدى كلية “دفاع الناتو في روما أمبرتو بروفاتسيو، حيث أكد ” إن عودة حفتر تعكس مدى تعقيد الأزمة الليبية وغياب مصادر موثوقة بها لفهم الصراع وأن هناك أدوات تضليل قوية للغاية تسهم في خلق الارتباك حول التطورات السياسية في البلاد”.

وأكمل بروفاتسيو،” من الضروري أن نرى الخطوات التالية لحفتر.. هناك حاجة إلى إرسال إشارة قوية عبر هجوم عسكري فورى ضد التنظيمات الإرهابية في درنة، وأن المشير الليبي يعد محاور لا غنى عنه للمصالحة في ليبيا”.

أما صحيفة الفجر المصرية فنشرت تقرير بعنوان “كيف ستؤثر عودة خليفة حفتر على تطورات الأوضاع في ليبيا؟، حيث قال الباحث المتخصص في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كامل عبدالله خلال تصريحات للصحيفة،” إن عودة حفتر في هذه الظروف من شأنها طمأنة أنصاره بأنه لا يزال يمسك بزمام المبادرة وأن الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها حفتر من الإخوان خلال تواجده في فرنسا لتلقي العلاج، واستهدفت بالدرجة الأولى زرع الشك في نفوس معاونيه وشعبيته التي لم تكن على إطلاع بمجريات علاجه، نظرًا لطابع السرية التي دأب عليها كل من يدخل أروقة المستشفى الباريسي”.

وأضاف الباحث المتخصص في الشأن الليبي،”إن قائد الجيش الليبي محل ثقة من المجتمع الدولي، حيث يعوّل على وجوده في التوصل إلى صيغة توافقية تفضي إلى حل سياسي يخرج البلاد من الحرب التي مزقتها، وإن المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، يراهن على تنظيم انتخابات في ليبيا خلال هذا العام، ويعوّل كثيرًا على خليفة حفتر في هذا الموضوع، فبدون وجود شخص مثله يتمتع بقدر من المصداقية يصبح الوضع صعبًا”.

وأكدت صحيفة الفجر المصرية في ذات التقرير،” إن المتابعين للشأن الليبي يؤكدون إن عودة حفتر “تعكير صفو المحسوبين على تيار الإخوان، الذين قطعوا أشواطًا كبيرة في الترويج لغياب قائد الجيش عن المشهد، الأمر الذي كان من شأنه لو حدث أن يخلصهم من خصم قوي”.

The post كيف استقبلت الصحف العالمية عودة حفتر ؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية