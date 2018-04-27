اشتيوي: هذه شروط المصالحة الوطنية

وجهه أمين مؤتمر شهداء البويرات ترهونة بشعبية المرقب، صالح اشتيوي، رسالة إلى عميد وأعضاء البلدية ترهونة، حول المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة بالبلديات بهدف حل الأزمة الليبية، والتي من المقرر عقد واحدا منها في مدينة ترهونة يوم الـ 7 من شهر مايو المقبل.

وقال اشتيوي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “الأمم المتحدة تزعم تنظيم مؤتمرات بالبلديات تعكس رؤية الشعب في وجود حل لمشكلة ليبيا يوم 7/5/2018 ولكن الهدف الحقيقي من هذه المؤتمرات هو تمرير مشروع الصخيرات باعتباره هو الحل لمشكلة الوطن، ومن خلال متابعتنا لقضايا الوطن نرى أن يكون اختيار الحاضرون ممن يهتمون بقضايا الوطن ويعملون من اجل إنقاذ ما تبقى منه، وان يكون أرائهم واحد في القضايا الأساسية لعلاج الأزمة بشكل حقيقي وتحقيق مصالحة وطنية مجتمعية حقيقية”.

موضحا أن من بين هذه القضايا يجب التركيز على أن الحل السياسي للأزمة لن يكون بدون مصالحة وطنية جدية. وأضاف أن شروط المصالحة الوطنية يجب أن تتضمن الإفراج على السجناء، إلغاء الملاحقات، تطبيق قانون العفو العام، إلغاء القوانين الإقصائية، عودة النازحين والمهجرين، مشددا على ضرورة نزع سلاح المليشيات ودعم الجيش وأجهزة الأمن، وإعادة مناقشة مقترح الإعلان الدستوري، والتوافق على نظام الحكم والرموز الوطنية “العلم والنشيد”.

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