المتوسط

قامت بلدية بنغازي بتسليم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي عدد 12 مضخة لمياه صرف صحي.

وأوضح قسم الإعلام بلدية بنغازي، على فيس بوك، أن المضخات جاءت بواقع 6 مضخات مجرورات وعدد 6 مضخات غاطسة.

جاء ذلك بإشراف إدارة العلاقات العامة بلدية بنغازي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

