خارجية الوفاق توقع اتفاقيتين مع الحكومة الأمريكية بتونس

العنوان-تونس

قال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس إنه في إطار التعاون بين دولة ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية، تم ظهر اليوم الجمعة بمقر السفارة الليبية في العاصمة تونس بجمهورية تونس الشقيقة ، و بحضوروزير الخارجية محمد الطاهر سيالة التوقيع على وثيقتين للتعاون.

وقال المكتب إن الوثيقة الأولى عبارة عن خطاب إتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب ، و الثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات و المنافذ الليبية .

مبينا أنه قد وقع هذه الوثيقة عن الجانب الليبي لطفي المغربي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية و عن الجانب الأمريكي ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

وقالت الوزارة إن هاتين الوثيقتين تفسحان المجال للاستفادة من المساعدة التقنية وتدريب العناصر الوطنية و تكوين كوادر مؤهلة في تلك المجالات و سيكون التنفيذ ممولا من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .

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