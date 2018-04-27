معاناة المهاجرين في ليبيا “تتفاقم”

قال ممثلان للجاليتين السودانية والإريترية إن أوضاع المهاجرين، الذين يعانون بالفعل من انتهاكات شديدة في ليبيا، تفاقمت منذ أن أدت حملة تدعمها أوروبا لمنع مغادرة القوارب إلى تراجع حاد في معدلات العبور إلى إيطاليا.

وقال متطوعان يعملان مع مجموعات المهاجرين في العاصمة طرابلس إن الجماعات المسلحة التي تحاول الحصول على المزيد من الأموال منهم من خلال التعذيب تحتجزهم لفترات أطول. وتسارعت وتيرة المغادرة من ليبيا في 2014 مع انتشار الصراع المسلح حيث تجاوز عدد من عبروا البحر المتوسط في الأعوام الأربعة الماضية 600 ألف.

لكن عدد المهاجرين إلى إيطاليا الذين يصل معظمهم من أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى شهد تراجعا حادا منذ يوليو تموز الماضي حين أبرمت جماعة كبيرة تعمل في تهريب البشر بمدينة صبراتة الساحلية اتفاقا لوقف مغادرة القوارب تحت ضغط من إيطاليا ثم اضطرت للانسحاب خلال اشتباكات.

كما أعادت قوات خفر السواحل الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي المزيد من المهاجرين إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر. وفي العام الحالي ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية فإنه لم يعبر سوى حوالي 6400 مهاجر تقريبا من ليبيا إلى إيطاليا حتى الآن وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة تتجاوز 80 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عثمان وهو ممثل للجالية السودانية في طرابلس إن الوضع بالنسبة لمن هم داخل ليبيا “غير محتمل”. وأضاف “قبل ذلك كان من الممكن أن يأخذوا منهم الأموال ثم يتركوهم (المهاجرون). الآن يأخذون المال ثم يعذبونهم بالنار والكهرباء”. ومضى قائلا “زاد التعذيب. الطريق البحري مغلق… إذا لم تستطع أن تسافر فهناك المزيد من التعذيب”.

وقالت خديجة وهي إريترية تقيم في طرابلس منذ فترة طويلة ومتطوعة لمساعدة المهاجرين الأفارقة إنه بعد أن خسر المهربون المخيمات الآمنة على الساحل والتي كانوا يحتجزون فيها المهاجرين قبل إرسالهم إلى البحر باتوا يمارسون أنشطتهم بعيدا عن الشاطئ خاصة في المناطق الصحراوية حول بلدة بني وليد على بعد نحو 145 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية