المتوسط:

عقد رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، اجتماعًا مساء أمس الخميس، مع رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، لبحث آليات للوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا.

ومن جانبه، أكد “السلمي”، في الاجتماع الذي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي الأفريقي العربي المنعقد بالرباط، دعم البرلمان العربي للحوار بين الأطراف الليبية؛ معربًا عن استعداده الكامل لدعم العملية السياسية.

The post رئيس البرلمان العربي يبحث مع «المشري» الحل السياسي بليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية