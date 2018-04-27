ليبيا تنضم إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء

أعلنت القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا “ستيفاني وليامز انضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء مشيرة الى أن هذه الشراكة ستمنح فرصا جديدة للمسئولين الليبيين للتواصل مع نظرائهم عبر الحدود لتحسين الأمن في ليبيا والمنطقة والعالم وأن الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان معا بالإضافة للجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومة الوفاق المفوضة والولايات المتحدة الامريكية اليوم في مقر السفارة الليبية بتونس.

وأوضحت وليامز،” أن الاتفاقيات شملت اتفاقية للعمل مع في قطاعات الشرطة والإصلاحيات والعدالة كما تم توقيع مذكرة نوايا تهدف إلى تعزيز أمن المطارات في ليبيا وهو جزء من استراتيجية ثنائية أوسع لتحسين الأمن والحد من الثغرات في المطارات والحدود البرية الليبية.

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