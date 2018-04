المتوسط:

أعلنت رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لمشاريع المؤسسة الوطنية للموارد المائية من خلال مناقصات تتعاقد عليها.

وأوضحت المؤقتة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن المؤسسة الوطنية للموارد المائية ستجري مناقصة للتعاقد على مشاريع لبلدية الساحل بقيمه 10ملايين و700 آلاف دينار ليبي.

وأضافت أن هذه المشاريع تخص المياه فقط ويتم تسديدها من الحكومة مباشرة.

The post «المؤقتة» تخصص 10 ملايين دينار لمشاريع «الوطنية للموارد المائية» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية