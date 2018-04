المتوسط

كشف مصدر أممي لـ «المتوسط»، عن زيارة مرتقبة ل‏نائب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ويرافقه المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، إلى القاهرة لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في ‫ليبيا‬⁩ مع المسؤولين المصريين.

وأضاف المصدر، أن وزير الخارجية الفرنسي والمبعوث الأممي إلى ليبيا سوف يلتقيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد المقبل لاستكمال مناقشة الأوضاع في ⁧‫ليبيا.

