اخبار ليبيا الان

سلامة يبحث الملف الليبي مع موغيريني

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث المبعوث الأممي غسان سلامة التطورات السياسية في ليبيا مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني”.

من جهتها عبرت “موغيريني” عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم، مؤكدة حرصها على قيام الانتخابات، حتى يتحقق الاستقرار والأمن في ليبيا.

وعبر المبعوث الأممي عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة الأمم المتحدة، في المساعدة الإنسانية والعملية، واهتمامه بالشأن الليبي، خاصة دعمه المالي الأخير للانتخابات في البلاد.

وقدم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مبلغ 5 مليون يورو بهدف تعزيز القدرات الانتخابية في ليبيا، وبذلك وصلت الميزانية المُقدمة لدعم المشروع الانتخابي الليبي إلى 8.1 مليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك