سلامة يبحث الملف الليبي مع موغيريني

بحث المبعوث الأممي غسان سلامة التطورات السياسية في ليبيا مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني”.

من جهتها عبرت “موغيريني” عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم، مؤكدة حرصها على قيام الانتخابات، حتى يتحقق الاستقرار والأمن في ليبيا.

وعبر المبعوث الأممي عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة الأمم المتحدة، في المساعدة الإنسانية والعملية، واهتمامه بالشأن الليبي، خاصة دعمه المالي الأخير للانتخابات في البلاد.

وقدم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مبلغ 5 مليون يورو بهدف تعزيز القدرات الانتخابية في ليبيا، وبذلك وصلت الميزانية المُقدمة لدعم المشروع الانتخابي الليبي إلى 8.1 مليون يورو.

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