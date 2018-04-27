ليبيا تشارك بمكافحة تمويل الإرهاب

بعد حرب مريرة ضد الإرهاب خاضتها ليبيا، ومازالت تخوضها في بعض مناطقها، شارك وزير الخارجية في حكومة الوفاق “محمد الطاهر سيالة” في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

ويعقد المؤتمر في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان “لا لتمويل الإرهاب”، بحضور أكثر من 70 دولة، بعد مبادرة أطلقها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، للتنسيق حول جهود مكافحة الإرهاب على المدى البعيد.

وتأتي مشاركة الوفد الليبي في إطار مساهمة ليبيا في الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب، وسبل مكافحة تمويل تنظيم داعش والقاعدة، وتعزيز التعاون الدولي.

وعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات على هامش المؤتمر، أبرزها لقاؤه مع مديرة صندوف النقد الدولي “كريستين لاغارد”، ووزير الخارجية الإيطالية “أنجلينو ألفانو”، ووزير الداخلية الفرنسي “جيرارد كولومب”.

وشارك ضمن الوفد الليبي، رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ومسؤول التحقيقات في مكتب النائب العام “الصديق الصور”.

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