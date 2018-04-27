ليبيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقيتي تعاون

وقعت ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة في العاصمة التونسية على وثيقتي تعاون بينهما.

وتختص الوثيقة الأولى بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب، والثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.

وقع الاتفاقية عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، لطفي المغربي، وعن الجانب الأمريكي رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز.

وتفسح هاتان الوثيقتان المجال للاستفادة من المساعدة التقنية وتدريب العناصر الوطنية وتكوين كوادر مؤهلة في تلك المجالات، وسيكون التنفيذ ممولا من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

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