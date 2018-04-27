الخارجية الليبية توقع اتفافيتين مع واشنطن

في إطار التعاون بين ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية، تم ظهر اليوم الجمعة بمقر السفارة الليبية في العاصمة تونس وبحضور محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق التوقيع على وثيقتين ، الأولى خطاب اتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب و الثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات و المنافذ الليبية .

ووقع عن الجانب الليبي لطفي المغربي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية و عن الجانب الأمريكي ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا . تفسح هاتين الوثيقتين المجال للاستفادة من المساعدة التقنية وتدريب العناصر الوطنية وتكوين كوادر مؤهلة في تلك المجالات و سيكون التنفيذ ممولا من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .و أكد الجانبان خلال مراسم التوقيع على أهمية دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، للدفع بالعملية السياسية و تحقيق الاستقرار .

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