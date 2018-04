المتوسط:

انطلقت أعمال الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الإرصاد الجوية والمناخ في الدول العربية، مساء أمس الخميس، بمشاركة ليبية.

وترأس وفد الدورة الثانية، الذي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وكيل وزارة المواصلات للشئون الطيران والنقل الجوي، هشام عبد الله أبو الشكيوات، وتكون من مدير عام المركز الوطني للإرصاد الجوية بوزارة المواصلات عبدالفتاح الشيباني، رئيس المندوبية الليبية لدي جامعة الدول العربية، صالح الشماخي،” مستشار بالمندوبية الليبية في القاهرة، امحمد زيدان.

ويناقش المجلس عددًا من المواضيع، منها خدمات الإرصاد الجوية للطيران والتوعية والإعلام بخدمات الإرصاد الجوية، وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ، والتدريب وبناء القدرات، والمنتدى العربي للتوقعات المناخية، والاستراتيجية المتكاملة لخدمات الأرصاد الجوية العربية ومخططها التنفيذي (2018 – 2030).

ويبحث المجلس أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للإرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، والتعاون مع التجمعات الإقليمية والدول في إطار المنتديات، وتحديث وتطوير عمل المجلس.

The post بمشاركة ليبية.. انطلاق أعمال مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الإرصاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية