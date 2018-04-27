عاشور في روسيا لمكافحة الإرهاب

في الجهة المقابلة للعاصمة الفرنسية التي بحثت مكافحة “تمويل الإرهاب”، توجه وزير داخلية الوفاق “عبد السلام عاشور” شرقاً إلى “سوتشي” الروسية، ليشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في شقه الأمني.

ودعا وزير الداخلية إلى ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا، للتجاوز الأزمة التي تمر بها، مشيراً إلى أن ليبيا تدعو للسلام ومحاربة الإرهاب.

وبحث المؤتمر على مدى يومين الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، والحد من بؤر انتشار تنظيم داعش، ومكافحة الهجرة غير القانونية.

وعقد الوزير على هامش أعمال المؤتمر، اجتماعاً مع نائب رئي مجلس الأمن القومي الروسي، ونائب وزير الداخلية، كما ناقش سبل دعم علاقات التعاون الأمني بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية