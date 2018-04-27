دورة تدريبية في التنفس الصناعي يُنظمها «الجلاء» في بنغازي

عين ليبيا

نظم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازى دورة تدريبية استهدفت الأطباء الجدد لتدريبهم على كيفية استخدام التنفس الاصطناعي بالطرق الصحيحة واستعمال الأجهزة الحديثة في علاج المرضى.

وقال أستاذ أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى الهواري العام الدكتور “محمد زيو”، إننا نسعى من خلال هذه الدورة لتدريب 24 طبيبا على استعمال الجهاز التنفسي بالطرق الصحيحة .. مؤكدا على أهمية الدراية الكاملة للطبيب باستعمال أجهزة التنفسي الاصطناعي باعتبارها من الأشياء المهمة في العناية الفائقة.

وأضاف الدكتور “زيو” أن مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة يتزايد عليه أعداد المترددين من المرضى، ومنهم من يحتاج إلى التنفس الاصطناعي.

من جهته قال اختصاصي العناية الفائقة الدكتور “محمد البرغثي”، اليوم وبمساعدة إدارة مستشفى الجلاء قمنا بتنظيم دورة تدريب خاصة بجهاز التنفسي الاصطناعي، واستهدفنا الأطباء حديثي العمل بالمستشفيات وأطباء التخدير وأطباء العانية الفائقة بقسم الباطنة وكل المتدربين كان لديهم الرغبة في التعرف على الجهاز التنفسي الصناعي والذين يعتبرون التعامل معه معضلة.

وأوضح الدكتور “البرغثي” أن هذه الدورة التدريبية ستتواصل على مدى يومين متتاليين تلقى فيها عدد من المحاضرات العلمية التخصصية، بعدها يتم إجراء امتحان بسيط، ولاحظنا زيادة إقبال المشاركين في هذه الدورة فالمستهدف 24 طبيبا.

وأشار الدكتور “البرغثي” إلى أنه مع ختام الدورة التدريبية سيكون الطبيب قد تعرف على هذا الجهاز وستكون لديه القدرة على أن يتعامل مع الجهاز بشكل تقني طبي وبهذا يستطيع الطيب المقيم في المستشفى القيام بالخطوات الأولوية إلى حين استدعاء الاختصاصي.

من جانبه قال رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بمستشفى الجلاء الدكتور “عبد الحق المنصوري”، إن الدورة التدريبية تهدف بالاساس إلى التعرف على أساسيات التنفس الاصطناعي لدى أطباء التخدير والعناية الفائقة وبصفة عامة الأطباء في التخصص العام.

وأكد الدكتور “المنصوري” على أهمية هذه الدورة للطبيب وهو الرفع من القيمة العلمية والعملية لدى الأطباء الجدد كونها تحتوي على محاضرات علمية ولقاء عمل وتدريب سريري على كيفية استخدام أجهزة التنفس الصناعي ووضعها على المريض ومعرفة الأسباب التي تدعو لوضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي.

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