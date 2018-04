المتوسط:

تفقد عميد كلية الآداب جامعة بني وليد، الدكتور عبد القادر الغول، مساء أمس الخميس، سير الامتحانات النهائية بالكلية، بمشاركة رئيس لجنة الامتحانات ووكيل الشؤون العلمية بالكلية، الدكتور علي قريميدة ومسجل الكلية عبد العاطي الشندولي.

وأعرب عميد كلية الآداب، عن شكره للجهود المبذولة من أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحانات، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

