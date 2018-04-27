البعثة الأممية ترحب بمصالحة الزنتان ومصراتة

رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بجهود المصالحة بين مصراتة والزنتان، موضحة أنها تأمل أن تمهد هذه المصالحة لسلام مستدام بين المدينتين.

وأضافت البعثة أنها ترحب بجميع مبادرات المصالحة في ليبيا، والتي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى حياة الليبيين اليومية.

ووقع ممثلون عن مصراتة والزنتان ميثاقاً للمصالحة بعد وصول وفد من مدينة الزنتان، الخميس، إلى مدينة مصراتة التي تستضيف بدورها لقاء المصالحة الثاني بين الطرفين.

وكان قد انعقد ملتقى المصالحة بين المدينتين في مدينة الزنتان، في 28 مارس الماضي، بعد وصول وفد من مدينة مصراتة إلى الزنتان، وعقد الملتقى تحت شعار “المصالحة من أجل الوطن” في سابقة صلح أولى بعد أعوام من الخلافات بين الإخوة.

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