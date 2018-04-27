صحة المؤقتة تعتمد مشاريع بقيمة مليون دينار بالكفرة

أكد مدير الخدمات الصحية الكفرة اسماعيل العيضة في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية قيام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة باعتماد ميزانية لصيانة مشاريع تابعة لقطاع الصحة بمدينة الكفرة وذلك حسب المقترح المعد مسبقاً من قبل ادارة الخدمات الصحية الكفرة.

وأضاف العيضة قائلاً :” لقد تم إعطاء الأذن للشركات المرسى عليها العطاءات بالبدء في العمل خلال أسبوع من الآن”.

كما أوضح مدير مكتب خدمات الكفرة أن المشاريع التي تم اعتمادها هما، مشروع صيانة كاملة لعيادة الشهيد الفضيل بوعمر المجمعة ومشروع صيانة و إضافة ملحق عمليات لمركز الكفرة للنساء و الولادة “، مشيراً إلى ان القيمة الاجمالية للمشاريع حوالي مليون ومائة ألف دينار ليبي ، حسب قوله.

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