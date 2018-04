«تعليم الوفاق» تستقبل رؤساء الجامعات بعد زيارة جامعة بنغازي

المتوسط:

استقبل وكيل وزارة التعليم لشئون التعليم العام، عادل جمعة، مساء أمس الخميس، وفدًا من رؤساء الجامعات بعد عودتهم من زيارة جامعة بنغازي.

وكان في استقبال الوفد أيضًا، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل الزنداح، مدير إدارة شئون الجامعات جمال الفردغ، الاحتياط العام عبد الفتاح الفاضلي، الدراسات العليا سعيد معيوف، مدير مركز ضمان الجودة ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مسعودة الأسود، مدير مكتب المتابعة سمية راشد، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي، عبد المنعم أبو لائحة، رئيس اتحاد طلبة ليبيا محمد القبلاوي ورئيس قسم الخدمات بالوزارة ورئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس.

ووضم الوفد الذي ترأسه رئيس جامعة سبها مسعود الرقيق، رؤساء جامعات (الزاوية – نالوت – المرقب – فزان – الزنتان – المفتوحة – غريان) والكاتب العام لجامعة طرابلس.

وكان وفد رؤساء الجامعات قد قام بزيارة لجامعة بنغازي استمرت على مدى يومين متتالين بهدف دعم مشروع إعمار جامعة بنغازي وتوحيد البرامج التعليمية المشتركة.

