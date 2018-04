وثيقة أمنية مسربة تكشف علاقة سليمان دوغة مع حركة «جهاد» الإرهابية

المتوسط:

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثيقة أمنية مسربة، منسوبة لمدير عام قناة ليبيا الأحرار والتي تبث برامجها من تركيا ” سليمان على سليمان دوغة ” والمدعوم ماليا من الدوحة.

وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق، ” دوغة ” من مواليد 1973، محل الإقامة الوحدة العربية طرابلس، متزوج من فتاة أردنية تدعى “لبابة”، و أحد العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بما يسمي بـ”الجهاد” احد الجماعات الارهابية الموضوع على قائمة جهاز الامن الداخلي فترة حكم النظام الليبي السابق.

وبحسب الوثيقة الأمنية فإن دوغة تواجد بالأردن بمنطقة تسمي جبل النزهة بغرض الدراسة على حسابه الخاص وألتحق بالجامعة الأهلية لكلية الشريعة قسم الفقه وأصول السنة، وسبق له التواجد بالسودان عام 2009 ومعروف بالنشاط الزندقي ( الإرهابي )

وتضيف الوثيقة الأمنية، أنه خلال عام 1999 تواجد بالمدينة التركية “إسطنبول”، وهناك كون علاقات ببعض السوريين المنتمين لجماعة الإخوان، وبعد ذلك سافر إلى بريطانيا برفقة زوجته وتحصل على الإقامة الدائمة وتقاضي أموالًا مشبوهة في صورة منحة من الحكومة البريطانية بدون معرفة الأسباب.

ترأس صحيفة ليبيا اليوم الإلكترونية التي تشرف عليها جماعة الإخوان، وكان له نشاط إعلامي عبر قناة الجزيرة القطرية قبل 2011 ، فقد استضافته وتناول خلال اللقاء عدة قضايا منها قضية مقتل الصحفي ضيف الغزال وقضية الإيدز في مدينة بنغازي وقضية الإخوان.

كان ضمن المشاركين في احتفالية أقامتها جماعة الإخوان بمدينة مانشستر البريطانية بمناسبة إطلاق سراح عناصرها بالداخل، وأجرت قناة الحوار الفضائية لقاء معه بتاريخ 30-6-2007 تحدث فيه عن قضية الممرضات البلغاريات وقضية لوكربي.

