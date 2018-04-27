صوان : نرفض ماجاء فى تصريح حفتر من تهديد لمدنية الدولة والنظام الديمقراطي

ليبيا – أكد رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، محمد صوان تطلعهم هذه الأيام لخطوات تفضي إلى إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة معلناً تواصلهم الإيجابي مع كافة الأطراف التي قال أنهم لمسوا من جميعها إدراكاً لخطورة المرحلة والحاجة لإنقاذ الوطن وطي صفحة الماضي ، وفق قوله .

وفى تصريح صحفي نشرته الصفحة الرسمية للحزب وتابعته صحيفة المرصد أعرب صوان عن رفضهم لما جاء فى حديث المشير خليفة فى كلمته التي تطرق فيها للعملية السياسية عقب وصوله الى البلاد مساء امس الخميس .

وقال صوان : ” أننا كحزب سياسي لا يمكننا أن نقبل تحت أي ذريعة كانت ما جاء في تصريح حفتر الرافض للانتخابات وإشارته بشكل صارخ إلى أن سيطرة الجيش على الحكم هو الحل للشعب الليبي ” .

وختم صوان تصريحه مشيراً الى أن هذا التصريح يؤكد مخاوفهم السابقة من أي مشروع يهدد الدولة المدنية والنظام الديمقراطي إلا أنه أشار الى أنهم كحزب لا خلاف لهم مع الأشخاص ماداموا يعلون مصلحة الوطن فوق مصالحهم ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات

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