«بنغازي» تسلم «التضامن» 340 كرسي متحرك وعكاز لذوي الاحتياجات الخاصة

سلمت بلدية بنغازي بالأمس الخميس صندوق التضامن الإجتماعى فرع بنغازي (170) عكاز وكذلك (170) كرسي متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة .

وأجرى مراسم التسليم قسم الخدمات بديوان بلدية بنغازي يوم الخميس، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتأتى الخطوة بناءً على تعليمات عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار للاهتمام بشريحة ذوى الاحتياجات الخاصة لما لها من دور مهم وبناء في المجتمع.

