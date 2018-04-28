الجمّالي يهنّئ حفتر بعودته سالما إلى أرض الوطن

هنّأ المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بشفائه وعودته سالما إلى أرض الوطن.

وأكد الجمالي, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة 27 أفريل 2018, أن ليبيا في حاجة إلى دور المشير خليفة حفتر في مسار دعم وحدتها وتحقيق إستقرارها.

كما أكد الجمالي أن ليبيا في حاجة إلى إستكمال الحملة التي يقودها القائد العام للجيش على الإرهاب.

وأعرب الجمالي عن سعادته بعودة المشير سالما معافى إلى ليبيا لمواصلة رسالته.

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