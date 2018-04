المتوسط:

شن مكتب المشروعات ببلدية طرابلس المركز، صباح اليوم الجمعة، حملة إصلاحات وتهيئة الحفر والهبوطات بالطرق الرئيسية.

وشملت الإصلاحات محلة الظهرة وأبومشماشة وشارع النصر وشارع الصويعي الخيتوني وتم تجهيزها للستقبال طبقة الإسفلت.

وأكدت البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن العمل مستمر لكافة محلات طرابلس المركز.

