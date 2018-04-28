"الدايري" يوجه رسالة الى حفتر عبر "بوابة افريقيا الاخبارية"

إختار وزير الخارجية المستقيل محمد الدايري موقع “بوابة افريقيا الاخبارية” لتوجيه التهانئ للمشير خليفة حفتر القائد العم للجيش الليبي بمناسبة عودته سالما الى أرض الوطن.

وحيا الدايري أبناء الشعب الليبي الأبي الذين خرجوا، أمس الخميس، للاحتفال في شرق وغرب وجنوب الوطن بعودة المشير خليفة حفتر، سالما إلى بنغازي.

وأكد الدايري، في تصريح خاص ل “بوابة إفريقيا الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن دعوات الفرقة والفتنة التي حاولت أطراف سياسية تحريكها قد سقطت وظهر، ليس في ليبيا فحسب، بل امام العالم بأسره مدى كذبهم ووضاعة ادعاءاتهم.

كما أكد الدايري أن ضباط وجنود الجيش الوطني أثبتوا رباطة جأشهم وصلابة وحدتهم وقوة عزمهم على مواصلة محاربة قوى الاٍرهاب والتطرف خلال الأسبوعين الماضيين. كما دللت مكونات الشعب الليبي القبلية في شرق الوطن على ترابطها الصلب واستمرار تلاحمها مع قوات الجيش الوطني مؤكدين مع أبناء الوطن الشرفاء في جميع أنحائه حرصهم على تفويت الفرصة على أولئك الذين يحاولون الإصطياد في الماء العكر بوحدة صف تدعو للفخر والاعتزاز من أجل قيادة ليبيا نحو بسط سيادة الدولة بعيدا عن قبضة الميليشيات الخارجة عن القانون والتي تعبث بأمن الوطن الذي ما زالت تهدده قوى الظلام والإرهاب التي ساندتها بالأمس في بنغازي وتساندها اليوم في درنة أطراف سياسية لا يمكن معها بناء مستقبل مشرق لليبيا.

وأضاف الدايري أن الجيش الوطني الليبي سيظل تحت قيادة المشير خليفة حفتر الدرع الحصين لهذه المسيرة نحو قبضة القانون وسيطرة مؤسسات الدولة علي جموع أراضي الوطن.

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