سفير ليبيا بالكويت يزور نظيره بدولة أمريكا الجنوبية لبحث العلاقات المشتركة

المتوسط

قام سفير ليبيا بدولة الكويت، عبد العالي أنور الدرسي، بزيارة سفير دولة غيانا «أمريكا الجنوبية» بمقر السفارة حيث حظى باستقبال حار.

وأوضح الحساب الرسمي لسفارة ليبيا في الكويت، أنه خلال الزيارة استمع الجميع للنشيد الوطني الليبي وبعد ذلك تم تكريم السفير عبد العالي الدرسي، من قبل سفير دولة غيانا البرفسور شمير علي.

وعقب التكريم، تبادل الجانبين سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب، فيما أشاد سفير دولة غيانا بمواقف الدولة الليبية مع بلاده.

