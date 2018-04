«رجب الآغا»: النقد الدولي رفض مشاركة الصديق الكبير باجتماعات الربيع بواشنطن

المتوسط:

كشف رئيس لجنة أزمة السيولة في “مصرف ليبيا المركزي” في البيضاء “رمزي رجب الآغا”، عن رفض توجيه الدعوة للصديق الكبير لحضور اجتماعات الربيع 2018 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، الذي يضم محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، والأكاديميين.

وتنافش اجتماعات الربيع 2018 لصندوق النقد الدولي القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية في مقر الصندوق بواشنطن.

وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة في “مصرف ليبيا المركزي”، في منشور له على فيسبوك، أنه حضر نيابة عن البنك المركزي طارق المقريف وعلي الأشهب.

وبين الأغا أن ممثلي ليبيا قدموا احتجاجًا لفريق التواصل بصندوق النقد الدولي لعدم تمكين الصديق الكبير من حضور الاجتماع، وكان الرد بأن الكبير يشكل الجزء الأكبر من أسباب الأزمة المالية في ليبيا، بناء علي تقارير فريق خبراء الصندوق النقد بليبيا ولن يتم التعامل معه.

